Фелипе Масса: «Феррари» должна разобраться с надежностью, прежде чем назначать первого номера»

Экс-гонщик «Феррари» связал надежность и распределение ролей в Скудерии.

По мнению Массы, проблемы «Феррари» не позволяют назначить первым номером или на данной стадии сезона.

«Когда я гонялся с [в 2006 году], роли были ясны. Затем пришел , и мы договорились, что сражаться можно до гонки в Спа, а затем отстающий пилот должен помогать напарнику.

Не знаю, такая же сейчас ситуация, но в данный момент это не столь важный вопрос из-за проблем «Феррари» с надежностью. Нужно разобраться с трудностями, прежде чем назначать первого номера.

Может, в следующий раз придет черед сойти Шарлю, а Карлос победит. Рановато распределять роли в таком положении. Существует неопределенность – даже в Маранелло не знают, кто доедет до финиша в следующих заездах», – сказал вице-чемпион 2008 года в интервью La Gazzetta dello Sport.

Грусть Гран-при Австрии: надежды Сайнса на титул сгорели с очередным мотором «Феррари». Карлос не вылезал из пылающего болида до последнего

Что случилось в гонке на Гран-при Австрии: Леклер трижды обогнал Ферстаппена, «Феррари» Сайнса загорелась, 5 машин рубились в одном повороте

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram