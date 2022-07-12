Фелипе Масса: «Феррари» должна разобраться с надежностью, прежде чем назначать первого номера»

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Бельгии Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Экс-гонщик «Феррари» Фелипе Масса связал надежность и распределение ролей в Скудерии.

По мнению Массы, проблемы «Феррари» не позволяют назначить первым номером Шарля Леклера или Карлоса Сайнса на данной стадии сезона.

«Когда я гонялся с Михаэлем Шумахером [в 2006 году], роли были ясны. Затем пришел Кими Райкконен, и мы договорились, что сражаться можно до гонки в Спа, а затем отстающий пилот должен помогать напарнику.

Не знаю, такая же сейчас ситуация, но в данный момент это не столь важный вопрос из-за проблем «Феррари» с надежностью. Нужно разобраться с трудностями, прежде чем назначать первого номера.

Может, в следующий раз придет черед сойти Шарлю, а Карлос победит. Рановато распределять роли в таком положении. Существует неопределенность – даже в Маранелло не знают, кто доедет до финиша в следующих заездах», – сказал вице-чемпион 2008 года в интервью La Gazzetta dello Sport.

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