Эдди Джордан: «С друзьями-стратегами «Феррари» враги Леклеру не нужны»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Ральф Шумахер Эдди Джордан Карлос Сайнс Формула-1 Марк Зурер Шарль Леклер Авто

Эксперты и бывшие пилоты «Формулы-1» в недоумении от стратегии «Феррари» на Гран-при Великобритании.

Победу одержал Карлос Сайнс, в то время как Шарль Леклер финишировал четвертым из-за необычных решений пит-уолл.

По мнению Марка Зурера и Ральфа Шумахера, Скудерия должна делать ставку на монегаска.

«Они отняли победу у Леклера. Я ошеломлен», – признался Зурер.

«Глупее быть не может. Положение Леклера в чемпионате гораздо лучше, чем Сайнса. В плотной борьбе с чемпионом мира Максом Ферстаппеном все должно делаться ради победы – особенно когда у Ферстаппена проблемы», – заявил Шумахер.

Эдди Джордан – бывший владелец одноименной команды «Формулы-1» – также проанализировал ситуацию:

«С друзьями-стратегами «Феррари» враги Леклеру не нужны».

Часть сотрудников «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после Гран-при Великобритании (Альберто Антонини)

Маттиа Бинотто: «В стратегии Леклера нет ничего особенного – Хэмилтон остался на трассе на Гран-при Абу-Даби-2021»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные