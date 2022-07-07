Эдди Джордан: «С друзьями-стратегами «Феррари» враги Леклеру не нужны»

Эксперты и бывшие пилоты «Формулы-1» в недоумении от стратегии «Феррари» на Гран-при Великобритании.

Победу одержал , в то время как финишировал четвертым из-за необычных решений пит-уолл.

По мнению Марка Зурера и , Скудерия должна делать ставку на монегаска.

«Они отняли победу у Леклера. Я ошеломлен», – признался Зурер.

«Глупее быть не может. Положение Леклера в чемпионате гораздо лучше, чем Сайнса. В плотной борьбе с чемпионом мира Максом Ферстаппеном все должно делаться ради победы – особенно когда у Ферстаппена проблемы», – заявил Шумахер.

– бывший владелец одноименной команды «Формулы-1» – также проанализировал ситуацию:

«С друзьями-стратегами «Феррари» враги Леклеру не нужны».

Часть сотрудников «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после Гран-при Великобритании (Альберто Антонини)

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