Кристиан Хорнер: «Удивлен, что Хэмилтон перешел на «хард», а не «софт» – «Мерседес» позволил «Феррари» сорваться с крючка»

Руководитель поделился мнением о тактических решениях команд на Гран-при Великобритании.

В частности, Хорнер отметил, что был удивлен решением перевести Хэмилтона на «хард» вместо «софта» во время пит-стопа на 33-м круге.

«Вообще я был удивлен тому, что Льюис – учитывая, что до финиша оставалось не так много кругов, и с учетом уровня износа шин, – не перешел на «софт». Он перешел на «хард» на 33-м круге – если бы он выбрал «софт» на концовку, то быстрее прогрел бы шины. Такое ощущение, что этим решением они позволили «Феррари» сорваться с крючка».

Также Хорнер прокомментировал спорные стратегические решения «Феррари» – вроде сохранения Сайнсом лидерства относительно Леклера на раннем этапе гонки, а потом отказ провести пит-стоп для Леклера под машиной безопасности:

«Ну, все люди разные, разве не так? Все команды тоже разные. Полагаю, решение, которое я понял меньше всего – это решение не проводить двойной пит-стоп, для двух машин подряд. И в особенности не позвать на пит-стоп Шарля, чтобы перевести его на свежий «софт».

Хэмилтон в этой ситуации получил возможность провести «бесплатный пит-стоп». И если вы лидируете в гонке, то в такой ситуации решение тоже провести пит-стоп дастся вам очень трудно. Но мне кажется, что если бы Льюис остался на трассе, то уже у «Феррари» было бы преимущество по шинам и они бы вернули позицию».

Что случилось на Гран-при Великобритании: метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки

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