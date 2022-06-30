Себастьян Феттель: «Оскорбления недопустимы в любой форме – здорово, что сообщество поддержало Хэмилтона»

Пилот высказался в поддержку .

Хэмилтон подвергся расистским оскорблениям со стороны трехкратного чемпиона «Ф-1» .

«Откровенно говоря, эта проблема возникла не за последние несколько дней. Льюис и его семья, вероятно, могли подвергаться подобным оскорблениям всю свою жизнь.

Оскорбления недопустимы в любой форме, так что было здорово видеть то, как быстро люди и сообщество «Формулы-1» отреагировало на случившееся и поддержало Льюиса.

Не думаю, что подобным комментариям вообще может быть место в мире. Но подобных случаев по-прежнему очень много…Думаю, в этом отношении мы продвинулись довольно далеко, если сравнивать с тем, что было даже несколько лет назад. Однако мы по-прежнему видим, как некоторые люди позволяют себе подобные высказывания и выражения.

Поэтому продолжать работу в этом направлении очень важно. Ведь, как уже было сказано, проблема не исчезла, и в одночасье этого не случится. Это важный вопрос, и мы в «Формуле-1» тоже несем ответственность за решение этих проблем. Что мы и пытаемся сделать», – рассказал Феттель.

Трехкратный чемпион «Ф-1» обозвал Хэмилтона на букву «н». Мир возмущен, а у них в семье это обычное слово

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