Кристиан Хорнер о галопировании: «Проблема «Мерседеса» в концепции их болида, а не в регламенте»

Руководитель сомневается в целесообразности изменения регламента с целью борьбы с эффектном галопирования болида.

По словам Хорнера, проблемы с подпрыгиванием машин и сильной нагрузкой на пилотов есть только у .

«Дело в том, что на «Мерседесе» проблемы с подпрыгиванием болидов проявлялись сильнее, чем на любой другой машине – по крайней мере, так было до Гран-при Канады.

И зависит это, безусловно, от команды – это их ответственность. Ведь если у других таких проблем нет, значит команда может исправить ситуацию.

Да, я знаю, были разговоры о том, что другие гонщики жаловались на эту проблему. Наши гонщики никогда не жаловались на галопирование. Они лишь указывали на то, что на некоторых трассах неплохо было бы устранить неровности – может, где-то переложить асфальт.

Но именно с подпрыгиванием болидов у нас никогда не было проблем. Проблема «Мерседеса» в том, что у них очень жесткая подвеска. Так что проблема скорее в концепции их болида, а не в регламенте», – рассказал Хорнер.

Также Хорнер выразил сомнения в необходимости внесения кардинальных изменений в технический регламент с целью устранения эффекта галопирования:

«В «Формуле-1» работают одни из ярчайших инженерных умов мира. Все придет в норму. Я сомневаюсь, что в следующем году мы будем сидеть здесь и обсуждать проблему галопирования, даже если регламент вообще никак не менять.

Эти машины еще совсем новые, команды продолжают их развивать – и я думаю, что команды скоро начнут заниматься этими проблемами. Нельзя просто взять и внезапно изменить регламент посреди сезона.

Если машиной опасно управлять – просто не выставляйте ее на старт. Такой вариант тоже есть. Ну или может вмешаться – если они увидят, что какой-то машиной опасно управлять, в их распоряжении есть вариант показать участнику черный флаг».

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