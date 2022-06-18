Кристиан Хорнер о проблеме галопировании: «Команда, которая не справилась с задачей, должна сама решить имеющиеся проблемы»

Руководитель считает, что не стоит менять технический регламент по ходу сезона в рамках борьбы с эффектом галопирования болидов.

По мнению Хорнера, директивы ФИА приведут к увеличению расходов команд и неизбежному превышению ограничений бюджетов.

«Правила одинаковы для всех. У каких-то машин есть проблемы (с галопированием). У каких-то нет. И те команды, у которых эти проблемы есть, неизбежным образом будут пытаться добиться изменения регламента. Такова природа этой игры, природа «Формулы-1» – так что заявления Джеймса (Эллисона) и гонщиков «Мерседеса» вполне понятны.

Было бы несправедливо менять правила посреди сезона – а именно этим мы это и считаем, – просто потому, что какая-то команда не смогла справиться с задачей. Очевидно, что упор должен быть сделан именно на эту команду – чтобы она могла сама решить имеющиеся проблемы.

Определение того, считать ли машину опасной для управления, должно оставаться за ФИА. У них до сих пор есть в арсенале вариант с черным флагом. Ведь если ранее в ФИА определяли какую-то машину опасной для окружающих, определяли ее состояние неприемлемым с точки зрения безопасности для пилотов, они всегда показывали этой машине черный флаг.

Более того, внедрение подобных изменений регламента сопряжено со значительными дополнительными тратами – и с точки зрения аргументации вы не отнесете эти расходы ни к чему другому, кроме как к стоимости разработки болидов. При этом мы имеем дело с инфляцией – в Великобритании она может достигнуть отметки в 11%, в мире – еще больше. И это совсем не та картина, которая прогнозировалась изначально.

Это по-настоящему форс-мажорная ситуация, и ФИА стоит предпринять соответствующие меры. В противном случае к концу года мы получим по меньшей мере семь команд, которые выйдут за потолок бюджетов», – рассказал Хорнер.

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