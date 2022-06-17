Кристиан Хорнер о директиве ФИА: «Возникнут трудности с контролем при изменении условий»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил трудности с контролем за колебаниями болидов.
Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила техническую директиву и обяжет команды принять меры, если их машины станут слишком сильно подскакивать.
«Нужно детальнее обсудить и понять, как все будет контролироваться. Это всегда проблема. Решение вводится с благими намерениями, однако важна реализация, как бывает с такими вещами. Что будет, если условия изменятся – ветер или что-то еще? Полагаю, постоянно будут возникать трудности.
Я считаю, что ФИА отреагировала на давление, и это было неизбежно, ведь речь о безопасности. Важно, как воплотят решение, какие метрики будут использовать», – сообщил Хорнер.
Кристиан считает, что универсальное решение проблемы вроде введения минимального дорожного просвета стало бы неспортивным:
«Думаю, это было бы крайне несправедливо – все равно что менять регламент по ходу сезона».
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф также полагает, что ФИА будет тяжело контролировать ситуацию.
«Я считаю, что иногда не стоит усложнять. Измерение частоты может провести к очень спорным ситуациям или оценкам. Дисквалифицируете ли вы машину, если она будет слишком сильно подскакивать и выиграет гонку? Сомневаюсь.
Поэтому все команды должны вместе с ФИА понять, что разрешено. Так ситуация будет под контролем.
Проблема в подпрыгивании на разных стадиях уик-энда. Есть сессии, где наш болид не скачет. [Факторов много:] полные или пустые баки, ветер – встречный, попутный, уровень сцепления. Полагаю, будет очень сложно по одной сессии сделать вывод, что подскакивания слишком сильные. А что насчет гонки?
Бывают дни, когда все абсолютно нормально, подпрыгивания небольшие, а на следующий день машина скачет. Думаю, надо принять, что у болидов с граунд-эффектом есть проблема. С ней необходимо справиться», – заявил Вольфф.
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