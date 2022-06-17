Кристиан Хорнер о директиве ФИА: «Возникнут трудности с контролем при изменении условий»

Руководитель предположил трудности с контролем за колебаниями болидов.

Международная автомобильная федерация ( ) выпустила техническую директиву и обяжет команды принять меры, если их машины станут слишком сильно подскакивать.

«Нужно детальнее обсудить и понять, как все будет контролироваться. Это всегда проблема. Решение вводится с благими намерениями, однако важна реализация, как бывает с такими вещами. Что будет, если условия изменятся – ветер или что-то еще? Полагаю, постоянно будут возникать трудности.

Я считаю, что ФИА отреагировала на давление, и это было неизбежно, ведь речь о безопасности. Важно, как воплотят решение, какие метрики будут использовать», – сообщил Хорнер.

Кристиан считает, что универсальное решение проблемы вроде введения минимального дорожного просвета стало бы неспортивным:

«Думаю, это было бы крайне несправедливо – все равно что менять регламент по ходу сезона».

Исполнительный директор «Мерседеса» также полагает, что ФИА будет тяжело контролировать ситуацию.

«Я считаю, что иногда не стоит усложнять. Измерение частоты может провести к очень спорным ситуациям или оценкам. Дисквалифицируете ли вы машину, если она будет слишком сильно подскакивать и выиграет гонку? Сомневаюсь.

Поэтому все команды должны вместе с ФИА понять, что разрешено. Так ситуация будет под контролем.

Проблема в подпрыгивании на разных стадиях уик-энда. Есть сессии, где наш болид не скачет. [Факторов много:] полные или пустые баки, ветер – встречный, попутный, уровень сцепления. Полагаю, будет очень сложно по одной сессии сделать вывод, что подскакивания слишком сильные. А что насчет гонки?

Бывают дни, когда все абсолютно нормально, подпрыгивания небольшие, а на следующий день машина скачет. Думаю, надо принять, что у болидов с граунд-эффектом есть проблема. С ней необходимо справиться», – заявил Вольфф.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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