Гасли, Ферстаппен, Леклер и Расселл – лучшие гонщики Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

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Пьер Гасли («Альфа Таури»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Джордж Расселл попали в четверку лучших пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Баку Гасли получил 9 баллов, Ферстаппен – 8,8, а Леклер и Расселл разделили третье место – 8,6 балла у каждого.

Рейтинг пилотов на Гран-при Азербайджана

1. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 9,0

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8

3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,6

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,2

6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8,0

6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 8,0

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8

8. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,8

10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,6

В общем зачете Леклер сохранят первую строчку, опережая Ферстаппена и Расселла.

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Герои и неудачники «Ф-1» в Баку: Гасли – король, Шумахер и канадские рентачи безнадежны

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