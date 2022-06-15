Гасли, Ферстаппен, Леклер и Расселл – лучшие гонщики Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

Пьер Гасли («Альфа Таури»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Джордж Расселл попали в четверку лучших пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Баку Гасли получил 9 баллов, Ферстаппен – 8,8, а Леклер и Расселл разделили третье место – 8,6 балла у каждого.
Рейтинг пилотов на Гран-при Азербайджана
1. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 9,0
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,8
3. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,6
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,2
6. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8,0
6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 8,0
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8
8. Фернандо Алонсо («Альпин») – 7,8
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,6
В общем зачете Леклер сохранят первую строчку, опережая Ферстаппена и Расселла.
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