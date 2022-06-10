Шарль Леклер: «Феррари» и «Ред Булл» толком не собрали круги – вопросов перед квалификацией много»

затруднился выделить фаворита в борьбе за поул к Гран-при Азербайджана.

Пилот «Феррари» во второй практике опередил гонщиков и , а также своего напарника .

Тем не менее, Леклер согласился, что борьба за поул-позицию получится тяжелой.

«Полагаю, да. Мы хорошо провели пятницу, так как серьезно прибавили между первой и второй сессиями, но перед завтрашним днем предстоит сделать еще один шаг. Еще мне кажется, что во второй тренировке никто толком не собрал круг, и мы тоже. Думаю, Макс и Карлос не сильно улучшились на «софте». Так что вопросов еще много.

В плюсы можно записать хорошую ситуацию с деградацией шин, мы показали очень сильный гоночный темп. Это здорово», – отметил монегаск.

В конце второй практики Леклер пожаловался на потерю мощности, однако после сессии объяснил, что произошло на самом деле:

«Проблема не в силовой установке. Просто я забыл, что что-то переключал, и из-за этого потерял мощность. Ничего страшного».

Гран-при Азербайджана-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Алонсо – 4-й

«Феррари» хочет победный цикл, а не один титул». Шеф Скудерии – о пересборке по образу «Мерседеса» и основах строительства команды в «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram