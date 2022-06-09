Дэймон Хилл о Ферстаппене и Пересе: «Мы часто видели трения в «Ред Булл» – между Феттелем и Риккардо с Уэббером»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл не удивится конфликту между и .

Перес приблизился к напарнику по «Ред Булл» на расстояние 15 очков. Хилл напомнил, что в команде уже случались напряженные моменты, когда четырехкратный обладатель титула был партнером Марка Уэббера, а затем и Даниэля Риккардо.

«Команда подписала контракт с Серхио, он пока никуда не уйдет. Некоторые высказывания меня удивляют. Полагаю, в «Ред Булл» порой складывается весьма запутанная ситуация в противостоянии двух пилотов, когда одна сторона чувствует себя покинутой, а другой отдается предпочтение – в результате возникают трения. Мы часто видели такое в прошлом между Себом и , а также . Так что будет интересно.

Я считаю Макса их козырным тузом, и все рассматривают ситуацию именно так. Но часто он высказывается жестко и достаточно сильно критикует. Макс даже обвиняет коллектив в том, что он разрушает шансы на титул вместо того, чтобы говорить: «Я уверен, что проблему решат, ведь мы команда, которая сражается и проигрывает вместе». Таких слов пока не исходило из его уст», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

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