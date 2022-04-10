Фернандо Алонсо: «Сейчас вообще все складывается не в нашу пользу, сложно с этим смириться»

Пилот подвел итоги Гран-при Австралии.

Алонсо остался разочарован результатом, поскольку пытался финишировать в топ-5 за счет альтернативной стратегии со стартом на шинах «хард». В итоге испанец откатился в конец пелотона из-за невезения с моментом появления на трассе машины безопасности.

«Честно говоря, у меня просто нет слов. Очень сложно с этим смириться, сейчас вообще все складывается не в нашу пользу. Тем не менее, прошло всего лишь 3 гонки, а впереди их 20.

Полагаю, что на дистанции сезона из 23 гонок удача рано или поздно начнет возвращать нам долги. Но да, в данный момент мы потеряли гарантированное 6 место на Гран-при Саудовской Аравии.

Здесь же мы, как мне кажется, до машины безопасности вполне претендовали на 6-7 позицию. И понятно, что с учетом вчерашнего, сегодня после схода Макса Ферстаппена мы вполне могли бы претендовать на подиум.

Думаю, мы могли бы победить Джорджа Расселла в борьбе за место на подиуме – на этой трассе мы были намного быстрее «Мерседеса». Так что да, мы упустили возможность.

Но ситуация была сложной. Мы выехали из пит-стопа и оказались позади четырех машин, которые вместе ехали в паровозике DRS. Если бы они ехали по отдельности, их можно было бы обогнать, но когда четыре машины идут плотной группой и все открывают DRS, обогнать их невозможно. И в итоге мы убили свои шины. Это тяжело, но ничего не поделаешь. Нужно смотреть вперед, в Имоле у нас будет новая возможность», – рассказал Алонсо.

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