Кристиан Хорнер: «В гонке проблема с галопированием может стать для «Феррари» настоящей головной болью»

Руководитель поделился мнением о шансах команды побороться с «Феррари» за победу на .

«Судя по всему, в гонке проблема с галопированием может стать для «Феррари» настоящей головной болью. И мы также не знаем, как этот фактор скажется на износе шин и других подобных вещах на дистанции гонки, потому что тренировки недостаточно продолжительны и не дают ответа на такой вопрос.

Думаю, что в гонке «Феррари» будет трудно. Мы знаем, что у них очень быстрая машина, но мы можем с ними бороться. Также посмотрим, насколько эффективно здесь будет работать DRS», – рассказал Хорнер.

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