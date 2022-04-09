Карлос Сайнс: «Возникла проблема со стартером – пришлось все делать в спешке, и на быстрый круг я ушел на холодной резине»

Пилот подвел итоги квалификации к .

Сайнс объяснил, что причиной неудачного выступления стали механические проблемы. В результате испанец не смог хорошо подготовиться к быстрому кругу и показал лишь 9-е время.

«У нас возникла проблема со стартером. У нас просто не было возможности выехать из боксов. И в результате мы все-таки выехали на трассу на три минуты позже, чем планировали.

Я не смог нормально подготовить шины, прогреть их, все приходилось делать в спешке, и в результате я ушел на быстрый круг на холодной резине. И круг получился ужасным.

Все, что только могло пойти не так в третьем сегменте, пошло не так. Особенно досадно от того, что я вполне мог бороться за поул», – рассказал Сайнс.

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