Карлос Сайнс: «Возникла проблема со стартером – пришлось все делать в спешке, и на быстрый круг я ушел на холодной резине»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии.
Сайнс объяснил, что причиной неудачного выступления стали механические проблемы. В результате испанец не смог хорошо подготовиться к быстрому кругу и показал лишь 9-е время.
«У нас возникла проблема со стартером. У нас просто не было возможности выехать из боксов. И в результате мы все-таки выехали на трассу на три минуты позже, чем планировали.
Я не смог нормально подготовить шины, прогреть их, все приходилось делать в спешке, и в результате я ушел на быстрый круг на холодной резине. И круг получился ужасным.
Все, что только могло пойти не так в третьем сегменте, пошло не так. Особенно досадно от того, что я вполне мог бороться за поул», – рассказал Сайнс.
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