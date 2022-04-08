Карлос Сайнс: «Трасса Гран-при Австралии стала заметно быстрее»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Сейчас трасса ощущается совершенно иначе, нежели обычно. Она стала намного быстрее, а с новым покрытием заметно изменился и уровень сцепления с треком – в сравнении с тем, что я помню о прошлых этапах.

Нужно продолжать работать и стараться разобраться с тем, как именно на этой трассе ведут себя шины. Но в целом, как мне кажется, нам удалось заложить прочный фундамент для подготовки к завтрашней квалификации», – рассказал Сайнс.

Трек «Ф-1» в Австралии пересобрали под обгоны: минус самая медленная часть и 5 секунд с круга, плюс 4 зоны для атак

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