Шарль Леклер: «Старая конфигурация трассы в Мельбурне лучше бы подошла болиду «Феррари»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем .

«В целом по своим характеристикам трасса в Мельбурне не очень хорошо подходит нашему болиду. Но я думаю, что мы все равно способны добиться любого результата. Думаю, мы должны участвовать в борьбе за победу – и борьба эта будет очень плотной.

Я опробовал новую конфигурацию на симуляторе – трек стал очень быстрым. Думаю, старая конфигурация трассы подошла бы нам больше. Но теперь уже ничего не сделаешь. Как и всегда, постараемся выжать из болида максимум. И будем надеяться, что трасса в Имоле, где пройдет следующая гонка, подойдет нам лучше.

При этом я сомневаюсь, что здесь речь может идти о каком-то большом отставании. Если мы хорошо отработаем уик-энд, то все возможно», – рассказал Леклер.

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