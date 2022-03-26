Кристиан Хорнер: «Очень рад за Переса – прекрасное выступление на самой опасной трассе. Он лишь второй раз переквалифицировал Ферстаппена»

Руководитель Кристиан Хорнер в восторге от поула в Саудовской Аравии.

Перес опередил пилотов «Феррари» и , а также своего напарника . Поул стал для мексиканца первым в «Формуле-1».

«Я очень, очень рад за Чеко. [Поул] после 215 гонок – просто невероятно. Он работал как никогда упорно и проехал мощный круг. «Феррари» установила очень высокую планку, и Чеко ее преодолел – думаю, он лишь второй раз переквалифицировал Макса.

Проехать такой круг на самом трудном, самом опасном автодроме в календаре – это невероятное выступление. Я очень за него рад. Думаю, новая машина лучше подходит его стилю, она не такая капризная, как в прошлом сезоне. Чеко выступил прекрасно», – отметил Хорнер.

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