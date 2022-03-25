Нико Хюлькенберг: «Поздоровался с Магнуссеном словами «оближи мои яйца, дорогуша». Ему понравилось»

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В 2018 году Магнуссен и Хюлькенберг повздорили после Гран-при Венгрии: Нико «поздравил» соперника со званием самого неспортивного пилота «Формулы-1», а тот в ответ предложил облизать его яйца.

На параде пилотов перед стартом Гран-при Бахрейна-2022 ту же фразу использовал Хюлькенберг, но уже в шутливой форме.

«Я поприветствовал его фразой «оближи мои яйца, дорогуша». Прямо этими словами.

Не могу сказать, что мне не нравится Кевин, просто с того инцидента в Будапеште мы не разговаривали. Я подумал, что пора. У меня нет никакого негатива, просто тогда он действовал довольно жестко на трассе. Гонщики любят друг с другом спорить, но я решил, что будет довольно забавно, если я так с ним поздороваюсь. Ему понравилось!» – заявил Нико.

Кевин поделился своим взглядом на произошедшее:

«Меня не особо волновал тот эпизод. Но да, всегда приятно поболтать, ведь мы с тех пор не общались. Пресса вроде как выстраивала драму вокруг нас – трения между мной и Роменом [Грожаном], между мной и Нико. На самом деле мы друг друга очень уважаем. Когда смотришь со стороны, воспринимаешь вещи по-другому. Изнутри все выглядит иначе».

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