Серхио Перес: «Нам стоит обсудить вопрос допуска до Гран-при гонщика с ковидом»

Пилот считает, что «Формуле-1» стоит обсудить возможность допуска до Гран-при гонщиков с положительным тестом на Covid-19, если болезнь протекает бессимптомно.

Из-за положительного результата теста на ковид пропустит – в «Астон Мартин» его заменит Нико Хюлькенберг. Также этап в Бахрейне по той же причине мог пропустить , но австралиец успел полностью выздороветь и получил допуск до гонки.

«Думаю, что на будущее нам стоит обсудить вопрос разрешать гонщикам участвовать в Гран-при с ковидом, если у них нет симптомов. Если гонщик почувствует себя плохо, он в любом случае не сможет выступать в гонке – и пилоты сами могут судить о своем состоянии. Думаю, имеет смысл хотя бы обсудить этот вопрос.

Сейчас мы уже очень многое знаем о ковиде и что с этим делать. Если ты хочешь обезопасить себя на сто процентов, тебе придется сидеть дома 24 часа в сутки, самому готовить для себя, делать все остальное.

Обстоятельств очень много. И это (вероятность заразиться) зависит исключительно от того, повезет тебе или нет. Очень сложно сидеть дома и ничего не делать. Мне очень жаль, что так случилось с Себом, а ранее с Даниэлем, но на самом деле это могло случиться с каждым.

И да, разумеется, если у тебя ковид, тебе нужно следить за собой, чтобы не заразить других людей», – рассказал Перес.

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