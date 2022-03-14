Кристиан Хорнер: «Сомневаюсь, что теперь команды смогут проводить пит-стопы меньше, чем за 2 секунды»

Руководитель «Ред Булл» уверен, что в сезоне-2022, после перехода на новый технический регламент и 18-дюймовые колеса команды «Ф-1» уже не смогут проводить свои пит-стопа за рекордное время.

В прошлом году механики некоторых команд – первенство принадлежало именно «Ред Булл», – научились менять колеса во время пит-стопа за менее чем 2 секунды.

«Пит-стопы станут медленнее. Это логично, ведь колеса стали больше и тяжелее. Сомневаюсь, что мы сможем проводить пит-стопы меньше, чем за 2 секунды. Хотя надеюсь, что результаты упадут не сильно и время пит-стопа составит 2 с небольшим секунды. Это будет хорошим результатом.

К счастью, наш механик Олаф (Янссен, уроженец ЮАР), работающий на заднем домкрате, по-прежнему с нами. Он один из самых высоких парней в команде и очень силен. Ведь чтобы поднимать такие болиды нужно много сил», – рассказал Хорнер.

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