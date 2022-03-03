«Индикар» отложил введение гибридов до 2024 года

«Индикар» перейдет на 2,4-литровые гибридные битурбированные двигатели с 2024 года.
Переход был запланирован на сезон-2023, однако его отложили из-за трудностей с поставкой компонентов, которые испытывают «Шевроле» и «Хонда».
Тем не менее, первые тесты гибридной силовой установки на трассе состоятся 30-31 марта в Себринге.
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