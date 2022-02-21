Кристиан Хорнер: «Уход Маси – это неправильно»

Руководитель заявил, что считает неправильным решение уволить с поста гоночного директора «Формулы-1».

«Это сложный вопрос. Понятно, что это дело ФИА, но это жестокое решение. Потому что Майкл в прошлом году оказался в очень трудной ситуации.

Интуитивно, очень многие из принятых решений оборачивались против нас, однако нужно учитывать разницу между тем, какие ресурсы были в его распоряжении, и какие в распоряжении команд. И разница очень высока.

Здорово, что в ФИА собираются использовать видеосистему вроде VAR, и что они вновь начали сотрудничать с Херби Блэшем, ведь он является одним из самых опытных специалистов. Но я все равно продолжаю считать, что на Майкла Маси оказывалось слишком сильное давление и его уход – это неправильно. Это мое личное мнение», – рассказал Хорнер.

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