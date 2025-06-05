Польша намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2040 или 2044 году

Польша хочет провести летние Олимпийские игры в 2040 или 2044 году.

Об этом заявил журналистам министр спорта и туризма страны Славомит Нитрас.

«Мы работаем над подготовкой стратегических документов, которые позволят организовать Олимпиаду в Польше. Будем стараться организовать Олимпийские игры в 2040 году, принимая во внимание опыт стран, которые ранее принимали Игры.

Это может быть и 2044 год. Идея Игр в Варшаве в 2044 году, в сотую годовщину Варшавского восстания, тоже является тем, что у всех нас может вызывать гордость», – сказал министр.

Олимпийские игры в Польше еще ни разу не проводились.