Шубенков о ситуации с экипировкой сборной на «Русской зиме»: «Тем, кто без формы, раздали «флажки». Выкрутиться можно»
В декабре турниру «Русская зима» по легкой атлетике, который прошел в Москве 8 февраля, был присвоен статус международного. Все участники должны выступать в форме национальных сборных.
За три недели до турнира тренеры сборной России уведомили об этом своих спортсменов. Для молодых спортсменов, не входящих в состав сборной, Всероссийская федерация легкой атлетики заказала шевроны с флагом РФ.
«Я в форме сборной России бегаю без каких-то дополнительных указаний, это самое красивое, что у меня есть. И прошлым летом я практически только в ней бегал. К Играм БРИКС раздали форму, и она мне понравилась. Она похожа на ту, «найковскую», которая до сих пор вызывает у меня теплые чувства.
Что делать заявленным на «Русскую зиму», у кого не оказалось формы сборной России? Ну как-нибудь выкрутиться можно. А сейчас тем, кто без формы, «флажки» раздали. А другие люди придумали какую-то историю, чтобы поскандалить», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.
Легкоатлеты ищут форму сборной на «Авито» – без нее их грозят не пустить на старт
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий