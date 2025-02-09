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Шубенков о ситуации с экипировкой сборной на «Русской зиме»: «Тем, кто без формы, раздали «флажки». Выкрутиться можно»

Сергей Шубенков рассказал о ситуации с экипировкой сборной на «Русской зиме».

В декабре турниру «Русская зима» по легкой атлетике, который прошел в Москве 8 февраля, был присвоен статус международного. Все участники должны выступать в форме национальных сборных.

За три недели до турнира тренеры сборной России уведомили об этом своих спортсменов. Для молодых спортсменов, не входящих в состав сборной, Всероссийская федерация легкой атлетики заказала шевроны с флагом РФ. 

«Я в форме сборной России бегаю без каких-то дополнительных указаний, это самое красивое, что у меня есть. И прошлым летом я практически только в ней бегал. К Играм БРИКС раздали форму, и она мне понравилась. Она похожа на ту, «найковскую», которая до сих пор вызывает у меня теплые чувства.

Что делать заявленным на «Русскую зиму», у кого не оказалось формы сборной России? Ну как-нибудь выкрутиться можно. А сейчас тем, кто без формы, «флажки» раздали. А другие люди придумали какую-то историю, чтобы поскандалить», – сказал чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Шубенков.

Легкоатлеты ищут форму сборной на «Авито» – без нее их грозят не пустить на старт

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Игры БРИКС
logoсборная России
Бег
logoСергей Шубенков
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