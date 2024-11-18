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Первые юношеские Исламские игры могут перенести на 2026 год

Проведение первых Юношеских исламских игр могут перенести на 2026 год.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Сейчас идет дискуссия. Вполне возможно, что [Игры пройдут] не в следующем году, потому что он очень насыщенный по повестке: там и Азиатские игры, и Игры исламской солидарности. Сейчас ведем диалог, может быть, [пройдут] не в 2025 году, а в 2026-м. Окончательное решение еще не принято, думаю, до конца года мы определимся», – сказал Леонов.

Ранее ожидалось, что Юношеские исламские игры среди спортсменов 14-16 лет пройдут летом 2025 года в Казани.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
Владимир Леонов
logoАзиатские игры
ТАСС
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