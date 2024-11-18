Первые юношеские Исламские игры могут перенести на 2026 год

Проведение первых Юношеских исламских игр могут перенести на 2026 год.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов .

«Сейчас идет дискуссия. Вполне возможно, что [Игры пройдут] не в следующем году, потому что он очень насыщенный по повестке: там и Азиатские игры, и Игры исламской солидарности. Сейчас ведем диалог, может быть, [пройдут] не в 2025 году, а в 2026-м. Окончательное решение еще не принято, думаю, до конца года мы определимся», – сказал Леонов.

Ранее ожидалось, что Юношеские исламские игры среди спортсменов 14-16 лет пройдут летом 2025 года в Казани.