Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Лайлс, Томпсон, Тебого, Севилл, Симбине, Керли, Оманьяла, Джейкобс, Беднарек выступят в полуфиналах на 100 м

4 августа на Олимпиаде в Париже пройдут полуфиналы на 100-метровке у мужчин.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины

100 м

1/2 финала

Начало – 21:05 по московскому времени, прямая трансляция – сайт МОК.

Полуфинал 1

1. Фейвор Огене Теджири Эш (Нигерия)

2. Риккои Брэтуэйт (Британские Виргинские острова)

3. Бенджамин Азамати (Гана)

4. Ноа Лайлс (США)

5. Луи Хинчлифф (Великобритания)

6. Облик Севилл (Ямайка)

7. Эммануэль Эсеме (Камерун)

8. Читуру Али (Италия)

9. Шон Масвангани (ЮАР)

Полуфинал 2

1. Рейнальдо Эспиноза (Куба)

2. Эммануэль Матади (Либерия)

3. Аким Блейк (Ямайка)

4. Летсиле Тебого (Ботсвана)

5. Акани Симбине (ЮАР)

6. Кайинсола Аджайи (Нигерия)

7. Кеннет Беднарек (США)

8. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия)

9. Йошуа Хартманн (Германия)

Полуфинал 3

1. Пурипол Боонсон (Таиланд)

2. Андре де Грасс (Канада)

3. Зарнел Хьюз (Великобритания)

4. Кишан Томпсон (Ямайка)

5. Абдул Хаким Сани Браун (Япония)

6. Фердинанд Оманьяла (Кения)

7. Фред Керли (США)

8. Абдул-Рашид Самину (Гана)

9. Бенджамин Ричардсон (ЮАР)