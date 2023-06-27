Алкоголь не будет продаваться в местах проведения Олимпиады-2024 в Париже

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 Легкая атлетика

Продажа алкоголя в местах проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже не будет разрешена.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что предлагать спиртные напитки будут только в VIP-зонах.

Ограничения связаны с французским законодательством, которое запрещает продажу алкоголя на спортивных объектах.

Несмотря на это, ранее продажа алкоголя на трибунах была согласована для чемпионата мира по регби, который пройдет в Париже с 8 сентября по 28 октября.

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3 комментария

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& Co1366
Выход найден! Олимпиада состоится!
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surloff
И с Fan-ID не продадут?
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Ксюша Каблукова
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Англичане точно не поедут тогда))
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