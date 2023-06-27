Алкоголь не будет продаваться в местах проведения Олимпиады-2024 в Париже

Продажа алкоголя в местах проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже не будет разрешена.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на Le Parisien.

Отмечается, что предлагать спиртные напитки будут только в VIP-зонах.

Ограничения связаны с французским законодательством, которое запрещает продажу алкоголя на спортивных объектах.

Несмотря на это, ранее продажа алкоголя на трибунах была согласована для чемпионата мира по регби, который пройдет в Париже с 8 сентября по 28 октября.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта