Алкоголь не будет продаваться в местах проведения Олимпиады-2024 в Париже
Продажа алкоголя в местах проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже не будет разрешена.
Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на Le Parisien.
Отмечается, что предлагать спиртные напитки будут только в VIP-зонах.
Ограничения связаны с французским законодательством, которое запрещает продажу алкоголя на спортивных объектах.
Несмотря на это, ранее продажа алкоголя на трибунах была согласована для чемпионата мира по регби, который пройдет в Париже с 8 сентября по 28 октября.
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