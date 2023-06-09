Церемония зажжения олимпийского огня Парижа-2024 пройдет 16 апреля следующего года

Теги Париж-2024 эстафета олимпийского огня Легкая атлетика

Церемония зажжения олимпийского огня Парижа-2024 состоится 16 апреля следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие традиционно пройдет в греческой Олимпии. Через неделю огонь передадут Афинам и отправят во Францию.

Обычно пламя доставляется в город-организатор Игр самолетом, но сейчас организаторы заявили, что это будет сделано с помощью трехмачтового парусника «Белем» (признанного во Франции историческим памятником).

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 26 августа 2024 года.

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