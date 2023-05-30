Около 10 тысяч человек поучаствуют в эстафете олимпийского огня во Франции

Около 10 тысяч человек поучаствуют в эстафете олимпийского огня, которая пройдет в 60 французских департаментах с мая по июль 2024 года.

Об этом заявили организаторы предстоящих Олимпийских игр в Париже.

Планируется, что огонь доставят в Марсель 8 мая 2024 года на борту 120-летнего трехмачтового парусника «Белем», признанного во Франции историческим памятником.

Впервые в эстафете смогут принять участие группы до 24 человек, например, представители спортивной федерации. Каждый факелоносец будет нести пламя в среднем около 4 минут и преодолеет порядка 200 метров.

Большинство имен участников эстафеты станет известно в начале 2024 года. Треть из них будет выбрана оргкомитетом Парижа-2024, остальные – спонсорами и партнерами Олимпиады.