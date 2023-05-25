Глава Олимпийского комитета Франции покинула свой пост на фоне подозрений в финансовых нарушениях

Теги Париж-2024 НОК Франции Легкая атлетика

Глава Олимпийского комитета Франции (CNOSF) Бриджит Энрикес ушла в отставку.

Это произошло после того, как бывший глава CNOSF Денис Масселья заявил о «злоупотреблении общественным имуществом» в организации и обратился в Национальную финансовую прокуратуру Франции. 

Энрикес объявила о своем решении на генеральной ассамблее CNOSF. 

Обязанности главы НОК Франции будет временно исполнять генеральный секретарь Астрид Гийар. Новый президент CNOSF будет избран в течение трех месяцев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

1 комментарий

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Viks
а Майгуров никак не покидает, хотя там не подозрения, а решение суда уже.
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