Глава Олимпийского комитета Франции покинула свой пост на фоне подозрений в финансовых нарушениях
Глава Олимпийского комитета Франции (CNOSF) Бриджит Энрикес ушла в отставку.
Это произошло после того, как бывший глава CNOSF Денис Масселья заявил о «злоупотреблении общественным имуществом» в организации и обратился в Национальную финансовую прокуратуру Франции.
Энрикес объявила о своем решении на генеральной ассамблее CNOSF.
Обязанности главы НОК Франции будет временно исполнять генеральный секретарь Астрид Гийар. Новый президент CNOSF будет избран в течение трех месяцев.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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