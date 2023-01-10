В Казани с 22 по 26 января пройдут Единые Игры по программе Специальной Олимпиады России

С 22 по 26 января 2023 года в Казани состоятся Единые Игры для людей с ментальными нарушениями. В них примут участие более 2 тысяч атлетов и представителей команд.

Соревнования пройдут на 14 современных площадках.

Основная задача соревнований – социализация и укрепление здоровья через привлечение людей с ментальными нарушениями к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Участники выступят в соревнованиях по бадминтону и юнифайд-бадминтону, баскетболу, бегу на снегоступах, горнолыжному спорту, сноуборду, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису и юнифайд – настольному теннису, плаванию, волейболу, танцевальному спорту, теннису и юнифайд-теннису, фигурному катанию, флорболу, футзалу, художественной гимнастике и шорт-треку.

Игры открыты для спортсменов из всех стран.

«Мы проживаем очень сложное время, в которое каждый из нас должен осознавать, что есть те, кому еще труднее. Люди с интеллектуальными нарушениями особенно зависимы от гражданского общества, от каждого из нас с вами.

Поддерживая тех, кто слабее, человек становится более ответственным по отношению к себе и к своей стране. Инклюзивное общество – это общество взаимопонимания и поддержки друг друга. И мы обязаны сделать так, чтобы граждане нашей страны, которым неоткуда ждать помощи, кроме как от нас, чувствовали стабильную и добрую поддержку.

Мы отдаем дань огромного уважения родителям и специалистам, занимающимся с детьми и взрослыми с интеллектуальными нарушениями, всеми возможными силами поддерживая их», – заявила президент Единых Игр по программе Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.