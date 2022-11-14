Глава оргкомитета Олимпиады-2024: «Мы хотели отойти от традиционных талисманов. Фригийский колпак – символ свободы»

Глава оргкомитета летней Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге рассказал об официальных талисманах соревнований.

Маскотами стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги. Оба головных убора представлены как персонажи женского пола.

«Мы задались вопросом – как мы можем сделать что-то необычное? Как мы можем выделиться? Мы хотели отойти от традиционного талисмана, которым так часто становилось животное.

Слово «революция» – часть французской идентичности, и мы хотим, чтобы эти Игры имели такую идентичность. Фригийский колпак – символ свободы.

Мы будем использовать в производстве переработанные материалы. План производства составляет два миллиона талисманов», – сказал Эстанге.