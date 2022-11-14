Глава оргкомитета Олимпиады-2024: «Мы хотели отойти от традиционных талисманов. Фригийский колпак – символ свободы»
Глава оргкомитета летней Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге рассказал об официальных талисманах соревнований.
Маскотами стали два фригийских колпака, получившие имя Фриги. Оба головных убора представлены как персонажи женского пола.
«Мы задались вопросом – как мы можем сделать что-то необычное? Как мы можем выделиться? Мы хотели отойти от традиционного талисмана, которым так часто становилось животное.
Слово «революция» – часть французской идентичности, и мы хотим, чтобы эти Игры имели такую идентичность. Фригийский колпак – символ свободы.
Мы будем использовать в производстве переработанные материалы. План производства составляет два миллиона талисманов», – сказал Эстанге.
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