Матыцин о критике Спартакиады: «Как говорил мудрый китайский философ Конфуций, длинная дорога начинается с первого шага. И первый шаг успешен»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на критику Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

«Мы договорились с руководителями регионов и федераций, что проанализируем итоги. Тридцать лет спустя, что называется, конечно богатый опыт в Советском Союзе был Спартакиадного движения... На долгие годы он был утрачен. Сейчас мы его возрождаем в том виде, который есть сейчас. По программе и модели Олимпиады в Париже.

Никто не совершенен. Как говорит мудрый китайский философ Конфуций, длинная дорога начинается с первого шага. И первый шаг стопроцентно, на наш взгляд, успешен. Как первая проба пера – все было здорово. А совершенствовать, конечно, соревнования мы будем. И по программе, и по системе отбора, и по привлечению средств массовой информации.

Жители нашей страны любят спорт, и им важно рассказывать о предстоящих соревнованиях. Спартакиада – это точно крупнейшее спортивное событие года. Для всей спортивной общественности, для всех россиян.

У нас есть прямые трансляции по телевидению, работаем в интернете. Хочется больше активности в соцсетях, от блогеров. Это аудитория молодежи, нужно достучаться до нее. Но это следующий этап. Следующая Спартакиада, уверен, пройдет на более высоком уровне», – сказал Матыцин.

«Спартакиада – это ни в коем случае не только ответ на какие-то там санкции. Это, повторяюсь, очень системное событие. Оно будет проводиться раз в четыре года в год после Олимпийских игр.

Спартакиада в нашем понимании – это часть общего движения по развитию физической культуры в стране. Она уже теперь точно вошла в перечень соревнований. Этапы установлены.

Ее нужно проводить хотя бы для того, чтобы хотя бы оценить резервы наши, ресурсы регионов, критерии развития базовых видов спорта, потенциал федерации, сборных команд. И результаты будут одним из критериев формирования сборных команд на весь следующий олимпийский цикл.

Это не только мое мнение, но и мнение всех моих коллег в регионах, что это очень своевременное и нужное событие для страны. И спортсмены тоже этому рады», – добавил министр.

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