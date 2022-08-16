Тренер американской легкоатлетки Стивенс отстранен от работы после обвинений в сексуальном насилии

Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) отстранил от работы шведского тренера Андреаса Густафссона после обвинений в сексуальном насилии.

Густафссон тренирует американскую легкоатлетку Робин Стивенс, которая специализируется в спортивной ходьбе.

Ранее Стивенс, которую цитирует Times of San Diego, сообщила, что на протяжении двух с половиной лет (с февраля 2017-го) подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера. Жалобу в центр безопасности спорта США она подала в конце 2020-го.

Также сообщается, на тот момент Густафссон был женат, и в 2021-м его супруга подала на развод после 15 лет брака.

Сам швед, которому грозит пожизненное отстранение от спортивной деятельности, утверждает, что интимные отношения со спортсменкой у него были по обоюдному согласию.

39-летняя Стивенс участвовала в Олимпиаде-2020 в Токио, где заняла 33-е место, и стала 24-й на чемпионате мира в Юджине. Также она пять раз побеждала на чемпионатах США.

Густафссону 41 год, он участвовал в трех чемпионатах мира по спортивной ходьбе. Он является сыном Бо Густафссона – серебряного призера Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе.

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