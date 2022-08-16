Тренер американской легкоатлетки Стивенс отстранен от работы после обвинений в сексуальном насилии

Теги спортивная ходьба происшествия сборная США жен Андреас Густафссон Робин Стивенс Легкая атлетика

Американский центр безопасности спорта (U.S. Center for SafeSport) отстранил от работы шведского тренера Андреаса Густафссона после обвинений в сексуальном насилии.

Густафссон тренирует американскую легкоатлетку Робин Стивенс, которая специализируется в спортивной ходьбе.

Ранее Стивенс, которую цитирует Times of San Diego, сообщила, что на протяжении двух с половиной лет (с февраля 2017-го) подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера. Жалобу в центр безопасности спорта США она подала в конце 2020-го. 

Также сообщается, на тот момент Густафссон был женат, и в 2021-м его супруга подала на развод после 15 лет брака.

Сам швед, которому грозит пожизненное отстранение от спортивной деятельности, утверждает, что интимные отношения со спортсменкой у него были по обоюдному согласию.

39-летняя Стивенс участвовала в Олимпиаде-2020 в Токио, где заняла 33-е место, и стала 24-й на чемпионате мира в Юджине. Также она пять раз побеждала на чемпионатах США.

Густафссону 41 год, он участвовал в трех чемпионатах мира по спортивной ходьбе. Он является сыном Бо Густафссона – серебряного призера Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе.

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