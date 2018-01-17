Олимпиада-2020, 5 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 29 комплектов медалей

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 29 комплектов медалей в 12 видах спорта.

5 августа

Расписание финалов

Плавание на открытой воде

10 км, мужчины

0.30

Российский участник: Кирилл Абросимов.

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, мужчины

3.30 – полуфиналы, 5.42 – финал

Российский участник: Евгений Луканцов.

200 м, каноэ, женщины

3.44 – полуфиналы, 5.57 – финал

Российские участницы: Олеся Ромасенко, Ирина Андреева.

500 м, байдарка, женщины

3.58 – полуфиналы, 6.29 – финал

Российская участница: Светлана Черниговская.

1000 м, байдарка-двойка, мужчины

4.26 – полуфиналы, 6.55 – финал

Хоккей на траве

Мужчины

4.30 – матч за бронзу, 13.00 – финал

Легкая атлетика

Тройной прыжок, мужчины

5.00

Толкание ядра, мужчины

5.05

110 м с/б, мужчины

5.55

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины

10.30

Российский участник: Василий Мизинов.

Прыжки с шестом, женщины

13.00

Российская участница: Анжелика Сидорова.

400 м, мужчины

15.00

Настольный теннис

Команды, женщины

5.00 – матч за бронзу, 13.30 – финал

Скейтбординг

Парк, мужчины

6.30

Бокс

57-60 кг, женщины

8.00

Будут разыграны только бронзовые медали.

48-52 кг, мужчины

8.30

Будут разыграны только бронзовые медали.

69-75 кг, мужчины

9.03

Российский участник: Глеб Бакши.

Будут разыграны только бронзовые медали.

52-57 кг, мужчины

Финал

9.35

Российский участник: Альберт Батыргазиев.

Прыжки в воду

Вышка, 10 м, женщины

9.00

Российская участница: Юлия Тимошинина.

Футбол

Матч за бронзу, женщины

11.00

Велотрек

Кейрин, женщины

11.45

Российская участница: Дарья Шмелева.

Омниум, мужчины

11.55

Карате

Ката, женщины

13.30

Кумитэ, мужчины, до 67 кг

14.05

Кумитэ, женщины, до 55 кг

14.22

Спортивная борьба

До 57 кг, вольная борьба

13.30

Российский участник: Заур Угуев.

До 86 кг, вольная борьба

13.30

Российский участник: Артур Найфонов.

До 57 кг, женская борьба

14.55

Российская участница: Валерия Коблова.

Спортивное скалолазание

Многоборье, мужчины

15.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника