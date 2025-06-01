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Синхронистка Дорошко об отношении иностранцев на Кубке мира: «Никакой агрессии не было. Все настроены дружелюбно – подходят, говорят, что скучали»

Синхронистка Майя Дорошко рассказала об отношении иностранцев на Кубке мира.

В апреле дуэт Дорошко и Татьяны Гайдай выиграл техническую программу на этапе Кубка мира в Египте. Ставшие вторыми украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались стоять рядом с россиянками на подиуме.

«Это был единственный эпизод, на который можно было обратить внимание, больше ничего в нашу сторону не было. Мы с Таней даже обернули эту историю в шутку, и девочки из другой страны тоже над ней посмеялись. Так что никакой агрессии не было. Все настроены дружелюбно: подходят, говорят, что скучали. Переживаний по этому поводу нет», – сказала Дорошко.

Российские синхронистки выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Татьяна Гайдай
Майя Дорошко
синхронное плавание
logoсборная Украины (синхронное плавание)
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