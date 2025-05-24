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  • Ника Годун: «Не собираюсь выступать на соревнованиях за 10 тысяч рублей. У меня есть имя и я не хочу, чтобы кто-то им пользовался, а я получала 10 тысяч»
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Ника Годун: «Не собираюсь выступать на соревнованиях за 10 тысяч рублей. У меня есть имя и я не хочу, чтобы кто-то им пользовался, а я получала 10 тысяч»

Пловчиха Годун заявила, что не будет выступать на стартах за 10 тысяч рублей.

– У вас три высших образования. Расскажите, какие.

– У меня два бакалавриата по специальностям общий менеджмент и переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский язык). Плюс магистратура – «международный менеджмент». Плюс две профпереподготовки – нутрициолог и health-coaching.

– Нутрициология приносит доход?

– Недостаточно много я зарабатываю как нутрициолог. Скептическое отношение сохраняется. Мне бы было интересно работать со спортсменами, но в плавании люди не понимают, зачем им нутрициолог. В футболе, теннисе, других видах — да, понимают. <...> 

– Новая команда федерации говорит о возможном создании профессиональной лиги — по аналогии с ISL.

– ISL крута тем, что это было международное сообщество. Но к нам же никто сейчас не приедет! Забудьте про это. Делать это на уровне «регион против региона» — такие проекты уже есть. Там платят 10 тысяч рублей, кто-то едет. Я не собираюсь выступать за 10 тысяч рублей. Мне это не надо.

– А где вы возьмете эти деньги? Заработаете как нутрициолог?

– Ну да. Я не встану с дивана за 10 тысяч рублей. «Не встану с дивана» это образно говоря. Ведь к соревнованиям надо готовиться. У меня есть имя и я не хочу, чтобы кто-то им пользовался, а я получала 10 тысяч рублей. Как нутрициологом, пользуйтесь, ради бога.

– Какая работа в плавании после окончании карьеры могла бы вас заинтересовать.

– Я бы хотела поработать в World Aquatics, по взаимодействию со спортсменами, например. Со сборной поработала бы как нутрициолог.

– Сейчас я поугадываю что будет в комментах: «Кто такая вообще Годун, она даже не олимпийская чемпионка».

– Ни один олимпийский чемпион мне так не скажет.

– «Моя бабушка на 10 тысяч в месяц живет, а она за эти деньги с дивана не встанет».

– Могут говорить. Мне-то какая разница. Чем более странной жизнью в понимании большинства я живу, тем больше разговоров. Мне льстит, что они тратят время на разговоры обо мне, – сказала призер ЧЕ-2019 на короткой воде Ника Годун.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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