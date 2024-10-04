Мэр Парижа пожертвовала музею Олимпийских игр гидрокостюм, в котором купалась в Сене перед Играми-2024

Мэр Парижа Анн Идальго отдала в музей гидрокостюм, в котором купалась в Сене.

В Париже прошли летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года. На Сене состоялись соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону.

Река была недоступна для купания более 100 лет из-за высокого уровня загрязнения, но к Играм ее очистили.

«От церемонии открытия до соревнований по триатлону Сена была в центре внимания на Олимпиаде-2024.

Это важно, поскольку именно Игры позволили нашей реке снова стать пригодной для купания. Это свидетельство того, какое наследие может оставить Олимпиада», – написала Идальго в соцсети.

Идальго отметила, что для нее большая честь передать музею Олимпийских игр костюм, в котором она искупалась в Сене.

«Этот особый сувенир символизирует кульминацию нашей многолетней работы. Я горжусь тем, что он станет частью коллекции Олимпийского музея в Лозанне», – добавила мэр Парижа.