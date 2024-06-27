Тренер сборной России по синхронному плаванию: «Чувствовался масштаб Игр БРИКС. Единственное, нам было мало стран»

Тренер сборной России по синхронному плаванию назвала Игры БРИКС масштабными.

Международные соревнования проходили 12-23 июня в Казани.

«Даже не думали о том, что Игры БРИКС пройдут так грандиозно! Все было прекрасно организовано. Чувствовался масштаб соревнований. Казань, как всегда, превзошла все наши ожидания. Они умеют организовывать соревнования-праздники.

Единственное, нам было мало стран. Но все было в дружеской обстановке. Для наших спортсменов обязательно нужен был именно такой старт. И это был главный старт этого сезона!

В целом довольна результатами сборной. И не потому, что первое место. Мне было важно посмотреть, как спортсмены будут выглядеть на стартах, как справятся с новыми правилами. Все-таки они меняются, и не в лучшую сторону. Но девчонки с честью справились.

Большое спасибо организаторам этих соревнований! Они должны по своей природе проводиться ежегодно. Обязательно. Надеемся, в дальнейшем будет участвовать больше стран. Но 80 с лишним стран-участниц – это уже прекрасно!» – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Россия стала победителем медального зачета Игр БРИКС (266 золотых наград, 142 серебряных, 101 бронзовая), второй стала Беларусь (55-85-107), третьим – Китай (20-24-18).

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было