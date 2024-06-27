Тренер сборной России по синхронному плаванию: «Чувствовался масштаб Игр БРИКС. Единственное, нам было мало стран»

Теги синхронное плавание Татьяна Покровская сборная России (синхронное плавание) Игры БРИКС Водные виды

Тренер сборной России по синхронному плаванию назвала Игры БРИКС масштабными.

Международные соревнования проходили 12-23 июня в Казани.

«Даже не думали о том, что Игры БРИКС пройдут так грандиозно! Все было прекрасно организовано. Чувствовался масштаб соревнований. Казань, как всегда, превзошла все наши ожидания. Они умеют организовывать соревнования-праздники.

Единственное, нам было мало стран. Но все было в дружеской обстановке. Для наших спортсменов обязательно нужен был именно такой старт. И это был главный старт этого сезона!

В целом довольна результатами сборной. И не потому, что первое место. Мне было важно посмотреть, как спортсмены будут выглядеть на стартах, как справятся с новыми правилами. Все-таки они меняются, и не в лучшую сторону. Но девчонки с честью справились.

Большое спасибо организаторам этих соревнований! Они должны по своей природе проводиться ежегодно. Обязательно. Надеемся, в дальнейшем будет участвовать больше стран. Но 80 с лишним стран-участниц – это уже прекрасно!» – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Россия стала победителем медального зачета Игр БРИКС (266 золотых наград, 142 серебряных, 101 бронзовая), второй стала Беларусь (55-85-107), третьим – Китай (20-24-18).

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

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17 комментариев
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Ответ Адепт Суперлиги
Кто-то хоть 1 трансляцию смотрел?
Только отрывок про шмар
+37
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+37
тот мужик, который в соло золото взял, очень рассмешил. А борец Мажейка из Литвы, который даже не приехал, получил заслуженную бронзу!
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+35
>чувствовался масштаб
>не хватало участников

очень хороший из тренера сборной получается холоп, двоемыслие натренировано как надо
+29
0
+29
Кто-то хоть 1 трансляцию смотрел?
+24
0
+24
Какой-то когнитивныйз диссонанс, масштаб огромный, но участников не хватало..
+18
0
+18
Ни разу ни появившись на ковре игр БРИКС литовский борец Андрюс Мажейка занял 4 место - проиграл 2 боя по неявке, победил в одном по неявке и его самого и его противника
+7
0
+7
Мастер-класс, как говорить взаимоисключающими параграфами.
+6
0
+6
«Чувствовался масштаб Игр БРИКС. --- Особенно в виде с одним участником.
+5
0
+5
Ответ Адепт Суперлиги
Кто-то хоть 1 трансляцию смотрел?
Часа 2 смотрел ЛА.
В тот день Шубенков бежал,и девчонки в высоту прыгали.
Было воскресенье,и сказать,что трибуны были полупустые,будет слишко большим преуменьшением - трибуны были почти совсем пустые.
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+5
Чувствовался масштаб, но было мало стран🤔ладно, наверное я балбес
+4
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+4
Не вижу противоречий: масштаб чувствовался – он был небольшой
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+4
Единственное, нам было мало стран." --- Стран там не было вообще, кромк России.
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+3
Ответ Westmoreland
Какой-то когнитивныйз диссонанс, масштаб огромный, но участников не хватало..
Хотя для прочитавших да, когнитивный диссонанс))
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Чувствовался масштаб соревнований. 1:100000. Очки нужны - уж больно мелок...
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Ответ Адепт Суперлиги
Кто-то хоть 1 трансляцию смотрел?
Ну я пытался, включил теннис, там сидели три человека, а уровень игры был такой, что казалось, что пацаны на тренировку после хорошего бодуна вышли
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Ответ Westmoreland
Какой-то когнитивныйз диссонанс, масштаб огромный, но участников не хватало..
Это не когнитивный диссонанс, это просто отсутствие логики у тренера:)
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Ответ leon01
Чувствовался масштаб, но было мало стран🤔ладно, наверное я балбес
Да маловато было стран. Сама пишет - более 80! А то, что индивидуальном синхронном плавании у мужчин выступал всего один участник, то это от того, что игры были "масштабными".
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