«Думаю, в своей ванной Филиппу нет равных». Губерниев о том, что Киркоров назвал себя чемпионом мира по плаванию среди юниоров

Теги плавание Дмитрий Губерниев ахахаха музыка Филипп Киркоров Водные виды

Дмитрий Губерниев заявил, что ждет Филиппа Киркорова на соревнованиях по гребле.

Ранее певец назвал себя мастером спорта и чемпионом мира по плаванию среди юниоров. 

«Филипп – очень талантливый человек. Безусловно, у него дома есть ванная комната, в которой он чемпион мира не только среди юниоров, но и среди взрослых. Думаю, что в этой ванной ему нет равных.

Пожелаю ему удачи: плавать разными стилями, устанавливать рекорды. Он прекрасный артист, талантлив. Единственное, не буду желать нам всем, чтобы мы видели трансляции этих соревнований, потому что наши израненные сердца могут не выдержать этого финиша.

Хочу пожелать ему, чтобы он продолжал плавать и заниматься спортом. У него блистательная фигура, занятия спортом годами сделали его стройным и молодым певцом.

Могу только восхититься им. Надеюсь, что плавание – не единственный вид спорта, где блистает Филипп. Мы ждем его в жесткой гребле и других видах спорта», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

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В жесткой гребле)
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