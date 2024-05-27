Россиянка Аксинья Семенова победила на турнире по серфингу в Швейцарии

Российская серфингистка Аксинья Семенова выиграла турнир Oana Open по серфингу на искусственной волне в Швейцарии.

Соревнования серии Edelweiss Surf Tour проходили в городе Эбикон с 24 по 25 мая.

«Я очень горжусь своими победами, ведь в таких странах, как Швейцария и Германия, серфинг на искусственной волне появился гораздо раньше, чем в России, представители этих стран имеют огромный опыт. В нашей стране серфинг пока набирает популярность, но, уверена, у нас есть все шансы на успех.

В России тоже есть очень сильные спортсмены, которые много времени уделяют подготовке к соревнованиям, технические возможности также развиваются, например, волна, на которой я занимаюсь, является одной из самых мощных в Европе, при этом это отечественная разработка резидентов Сколкова», – цитирует «Чемпионат.com» слова Семеновой после выступления.