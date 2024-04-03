Минаков об Олимпиаде: «Для себя я уже давно определил, что не готов ехать на нынешних условиях»

Пловец Андрей Минаков заявил, что давно решил не ехать на Олимпиаду в Париже.

«Как сказал Владимир Валерьевич ( ), все главные события сезона будут у нас в стране, и никто этого отнять у нас не сможет. Многие могут поспорить с этим, но такова реальность.

Ехать или не ехать – личный выбор каждого. Кто и на что готов пойти, ради кого или чего. Но для себя я уже давно определил, что не готов ехать на нынешних условиях. Буду планомерно готовиться к «Играм дружбы», мотивация есть», – сказал .

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