Пловец Минаков о нейтральном статусе: «В нынешних условиях я не готов пойти на такое»
Пловец Андрей Минаков высказался о выступлениях в нейтральном статусе.
Ранее стало известно, что россияне не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля.
«Да, пропуск чемпионата мира был ожидаем. Решают не столько другие страны, сколько получение нейтрального статуса.
В нынешних условиях я не готов пойти на такое», — сказал Минаков.
— Товарищ старший лейтен…
— Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
— С Владим Владимировичем?
— С Владим… Владимычем! С Владим… [вылезает из машины, бежит к телефону-автомату]
— Привет Владимиру Владимировичу! ©