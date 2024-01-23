Пловец Минаков о нейтральном статусе: «В нынешних условиях я не готов пойти на такое»

Теги плавание сборная России Андрей Минаков Р-Спорт Водные виды

Пловец Андрей Минаков высказался о выступлениях в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что россияне не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля.

«Да, пропуск чемпионата мира был ожидаем. Решают не столько другие страны, сколько получение нейтрального статуса.

В нынешних условиях я не готов пойти на такое», — сказал Минаков. 

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9 комментариев
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спорт вне политики говорили они))
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По конспектам Рылова решил в 21 год себе место в ГД пробивать.
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— Нет! На это я пойтить не могу!
— Товарищ старший лейтен…
— Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством!
— С Владим Владимировичем?
— С Владим… Владимычем! С Владим… [вылезает из машины, бежит к телефону-автомату]
— Привет Владимиру Владимировичу! ©
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Живьем сожрут.
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Я луччо утону
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Ответ kost68
спорт вне политики говорили они))
все знают что маленький пыня мстительный просто приходится жертвовать международной карьерой во благо местных веселых стартов
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