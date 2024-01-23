Пловец Минаков о нейтральном статусе: «В нынешних условиях я не готов пойти на такое»

Пловец Андрей Минаков высказался о выступлениях в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что россияне не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля.

«Да, пропуск чемпионата мира был ожидаем. Решают не столько другие страны, сколько получение нейтрального статуса.

В нынешних условиях я не готов пойти на такое», — сказал Минаков.