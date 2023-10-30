Юлия Ефимова: «В Москве летом, возможно, хорошо. Но цены на аренду бассейна очень «веселые»

Юлия Ефимова рассказала о «веселых» ценах на аренду бассейна в Москве.

– Прозвучало после возвращения (из США – Sports.ru), что тренироваться собираешься в Волгодонске. Почему?

– Я соскучилась по дому. В Москве летом, возможно, хорошо. Но цены на аренду бассейна очень «веселые», плюс вообще сейчас с бассейнами в Москве непросто. А еще в большом городе много тратишь времени на дорогу. Доехать до бассейна – час. Две тренировки в день, и в итоге полдня уходит на какие-то передвижения. Хотелось бы это время сэкономить.

А в Волгодонске – дом, друзья, бассейн. И еще – там теплее.

– Не пыталась заявиться на соревнования в Европе от какого-нибудь клуба?

– В Европе я бы даже не стала сейчас пытаться это делать. В США можно было, но я просто не хотела. У меня тренера не было, плавала для себя, для здоровья. Дэвид Сало (тренер) переехал, и там тоже было довольно тяжело ездить к нему тренироваться. Плавала для себя, для удовольствия, чтобы спина не болела, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?