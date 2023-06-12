World Aquatics пока не утвердила переход российского пловца Марка Николаева в Австралию

Теги плавание сборная России World Aquatics (FINA) сборная Австралии Марк Николаев Водные виды

World Aquatics пока не утвердила переход российского пловца Марка Николаева в Австралию.

Об этом сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Николаев, который живет и тренируется в Австралии, уже уведомил Всероссийскую федерацию плавания о желании в дальнейшем выступать за другую страну.

Николаев – серебряный призер чемпионата России-2022 в Казани. Он уже выступает на чемпионате Австралии, но в данный момент представляет клуб.

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