Минаков об отстранении россиян: «Всей душой надеюсь, что справедливость восторжествует, и у нас будет возможность показать себя в Париже-2024»

Российский пловец об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я, скорее, просто отслеживаю результаты. Прям смотреть-смотреть не получается. Разумеется, обидно, что нас там нет. Я не один испытываю это чувство несправедливости. В моем понимании российские спортсмены должны выступать. Я считаю, что это несправедливо, что нас не допустили.

Возможное отстранение от Олимпиады в Париже? Во-первых, до нее еще много времени. Сейчас все меняется буквально каждый день, ты не знаешь, что будет через неделю, не то что через два года!

Даже если случится что-то плохое, то у меня есть преимущество – это возраст. Мне кажется, даже если в Париже все сложится неудачным образом, у меня будет еще один выстрел в Лос-Анджелесе, а дальше – в Австралии. В этом плане я относительно спокоен.

Но опять же, я всей душой и сердцем надеюсь, что справедливость восторжествует, у нас всех будет возможность показать себя в , и все будет согласно олимпийской хартии, где говорится, что спорт должен быть вне политики!» – сказал Минаков.