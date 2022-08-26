Андрей Минаков: «Дом для меня – это Россия, а не США. США – место учебы. Проблем с выездом не было»

Трехкратный призер чемпионата мира-2019 по плаванию ответил на вопрос, нет ли у него проблем с въездом и выездом из США, где он получает образование.

Минаков учится в Стэнфорде. Сейчас он участвует в Спартакиаде, которая проходит в России.

«Нет ли проблем с возвращением домой в США? Первое: дом для меня – это Россия, а не США. США – это сейчас место учебы.

Второе: проблем с выездом у меня не было, проблемы могли возникнуть со въездом. Я не хотел рисковать, но благо мы получили все документы, все разрешения на въезд. Так что проблем не будет.

Сейчас у меня будет полторы недели отпуска, я решил его в этом году провести дома. Поеду в Москву, развеюсь, увижу всех своих друзей, а потом с чистой совестью поеду работать в США», – сказал Минаков.