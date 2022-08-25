Минаков о Спартакиаде: «Для меня важно быть в своей стране и принимать участие в соревнованиях такого уровня»

Российский пловец Андрей Минаков объяснил мотивацию выступать на Всероссийской Спартакиаде.

На данный момент 20-летний спортсмен живет и учится в США.

– Почему решили вообще приехать на Спартакиаду? Это дорого, сложно, плюс вы после ковида не в оптимальном состоянии.

– Деньги тут играют не самую важную роль, для меня важнее быть дома, со своей семьей, в своей стране и принимать участие в соревнованиях такого уровня, поддерживать спорт в России. Давно не видел семью и очень скучал. Бесконечно рад быть дома.

Как все уже поняли, я на этих соревнованиях из-за всех обстоятельств не в лучшей форме. Я максималист, и был вариант приехать и не выступать, но делаю это для своих друзей, болельщиков, семьи. Видеть, как подходят дети и говорят: «Неважно, какое место занял, мы приехали поболеть именно за тебя», – это дорогого стоит. Это главная мотивация и движущий фактор для меня сегодня.

– Как вам соревнования в родном Санкт-Петербурге? Ваши коллеги говорят, что по сравнению с Казанью грустненько и не хватает антуража.

– Скорее всего, не смогу с ними не согласиться. Не хватает элемента шоу, ярких красок. Но тут сравнивать Казань с Санкт-Петербургом в плане проведения соревнований по плаванию – это как сравнивать двух пловцов с огромной разницей в опыте выступления на высшем уровне.

В Казани уже знают, как проводить такие старты, и всегда к этому готовы. В «Невской волне» соревнования такого уровня проводятся впервые за долгое время. Не скажу, что все ужасно. Все на уровне, соревнуемся, но есть над чем поработать, – рассказал Минаков.