Минаков рассказал, что 26 часов добирался из США в Россию для участия в Спартакиаде: «Турция, Хельсинки и дальше шесть часов на машине»

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию рассказал, что 26 часов добирался из США до Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в Спартакиаде.

Спортсмен учится в Стэнфорде.

Сегодня в составе сборной Санкт‑Петербурга Минаков выиграл эстафету 4 по 100 м вольным стилем на Спартакиаде. Незадолго до этого он перенес коронавирус.

«Ковид прошел бессимптомно, но на физических кондициях сказалось. Мы узнали о нем постфактум за неделю до чемпионата США.

В один момент потеряли все ощущения, но тесты на ковид в голову не приходило взять, тренировались, искали, решили стартовать. Потом вернулись с чемпионата США и решили сдать биохимию крови – антитела были 2500 тысячи.

Добирался 26 часов. Турция, Хельсинки и дальше шесть часов на машине», – сказал Минаков.