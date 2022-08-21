Минаков рассказал, что 26 часов добирался из США в Россию для участия в Спартакиаде: «Турция, Хельсинки и дальше шесть часов на машине»

Теги плавание сборная России Спартакиада Андрей Минаков Водные виды

Трехкратный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков рассказал, что 26 часов добирался из США до Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в Спартакиаде. 

Спортсмен учится в Стэнфорде.

Сегодня в составе сборной Санкт‑Петербурга Минаков выиграл эстафету 4 по 100 м вольным стилем на Спартакиаде. Незадолго до этого он перенес коронавирус. 

«Ковид прошел бессимптомно, но на физических кондициях сказалось. Мы узнали о нем постфактум за неделю до чемпионата США.

В один момент потеряли все ощущения, но тесты на ковид в голову не приходило взять, тренировались, искали, решили стартовать. Потом вернулись с чемпионата США и решили сдать биохимию крови – антитела были 2500 тысячи.

Добирался 26 часов. Турция, Хельсинки и дальше шесть часов на машине», – сказал Минаков.

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