«Есть разница между sex и gender. Против биологии и развития двух разных организмов не попрешь». Пловец Минаков о трансгендерах в спорте

Российский пловец Андрей Минаков скептически оценил участие трансгендеров в соревнованиях.

– Главная дискуссия на сегодняшний день в американском плавании – трансгендеры и их участие в соревнованиях. Какую позицию занимаете по этому вопросу?

– Вся мужская команда считает, что это несправедливо. Говорят: «Давайте тогда мы все сейчас переведемся и будем выступать в женских соревнованиях».

Я максимально толерантно к этому отношусь. Если человек себя позиционирует лицом другого пола – это его выбор, осуждать его за это нельзя. Но дело здесь в спорте, в профессиональных выступлениях. Это вопрос спортивной справедливости.

Например, у меня болели весной зубы мудрости и моя стэнфордская страховка это не покрывала (в 2020 году Минаков поступил в Стэнфордский университет – Sports.ru). Удаление одного зуба стоит порядка 500 долларов, они были готовы сделать большую скидку – максимум в 50%.

Но если ты хочешь сменить пол, все операции и восстановление спонсируются. Вот это, считаю, неправильно. Жизненно важные вещи должны быть на первом месте.

– Что в команде на этот счет говорят?

– Что есть разница между sex и gender. Против биологии и развития двух разных организмов не попрешь, – сказал Минаков.

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