Белорус Шиманович об «Играх дружбы»: «Старт расслабил морально – есть с кем посоревноваться, есть трибуны. Вышел в свет и доволен этим»

Белорусский пловец Илья Шиманович поделился впечатлениями от участия в «Играх дружбы» в Казани.

Шиманович победил на дистанции 100 м брассом.

– На «полтиннике» утром все было замечательно. Вечером, не знаю, может, сыграла роль небольшая задержка, может, немножко затемпил, были свои нюансы. Что поделаешь – плохой опыт тоже опыт.

Стометровкой доволен, второй раз плыву ее после Олимпиады на длинной воде, еще не наплавал. По дистанции было хорошо, видел ребят, контролировал, в конце было тяжеловато, на зубах доплыл, но старался уже не обращать внимания.

– Чемпионат мира без вас, россиян, без британца Адама Пити. Что это было?

– Подарочный сертификат ребятам. Борьба была снижена на минимум. Но тем не менее. Рад особенно за Николо Мартиненги (победитель на 100 м брассом в Будапеште – Sports.ru) – хороший парень, с ним общаюсь.

– От того, что тут простартовали, стало повеселее? Болельщики есть, конкуренция.

– Этот старт расслабил морально: есть с кем посоревноваться, трибуны есть, можно сказать, вышел в свет и этим доволен, – сказал Шиманович.